عاجل- السيسى يستقبل المدير التنفيذى لمجموعة «أورانج» العالمية للاتصالات

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، كريستال هيدمان، المدير التنفيذى لمجموعة "أورانج" العالمية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ياسر شاكر المدير التنفيذى لشركة "أورانج مصر"، وجيروم هينيك المدير التنفيذى لـ"أورانج للشرق الأوسط وأفريقيا".





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض جهود التعاون المشترك مع مجموعة "أورانج" العالمية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد رحب الرئيس بالزيارة الأولى للمدير التنفيذى لمجموعة "أورانج" العالمية إلى مصر، موضحًا حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة فى جميع المجالات كشركاء للتنمية فى مصر، ومن ضمنها مجموعة "أورانج" العالمية، وذلك فى ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة للمجموعة فى مجالات الاتصالات والتحول الرقمى وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة المنشآت والمدن الجديدة والمشروعات الكبرى، والتى تمثل ركنًا أساسيًا فى إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة فى مصر.

من جانبها؛ أعربت كريستال هيدمان، المدير التنفيذى لمجموعة "أورانج" العالمية عن تشرفها بلقاء الرئيس، متوجهةً بالشكر إلى سيادته على تذليل أية عقبات تواجه أنشطة المجموعة فى مصر، بما فى ذلك إتاحة الترددات وبناء أبراج الاتصالات، ومؤكدةً أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة فى جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار فى مصر، على نحو يشجع "أورانج" على التوسع فى أنشطتها الاستثمارية بها، خاصةً من خلال الاستثمار فى الشركات الناشئة، وزيادة التعاون فى المشروعات القومية العملاقة، لاسيما فى ظل كون مصر إحدى الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن والخدمات الذكية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعة "أورانج" وزيادة استثماراتها فى قطاع الاتصالات فى مصر، خاصةً فى ظل الفرص الضخمة التى يوفرها السوق المصرى، وكذلك المبادرات المتعددة التى أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية فى المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر.

على جانب آخر؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت، الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد اطلع الرئيس على الجهود القائمة لتحويل مدينة المعرفة إلى منطقة اقتصادية حرة، فضلًا عن مبادرات وزارة الاتصالات للتنمية البشرية، لاسيما فى مجالات البرمجيات وتسويق الإليكترونيات والتسويق الرقمى والأمن السيبرانى والتحليل الرقمى، بالإضافة إلى مبادرات تدريب الطلبة والخريجين الجدد لتأهيلهم لسوق العمل فى مختلف شرائح قطاع الاتصالات.

وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير الخدمات المميكنة للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير الوقت مع تحقيق الدقة، وذلك من خلال التوسع فى شبكة الألياف الضوئية والإسراع بالتحول الرقمى للخدمات.