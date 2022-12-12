عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية بالخط الأول للمترو بين محطتى عبدالناصر والسادات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - عطل مفاجئ حدث بالشبكة الكهربائية بين محطتى جمال عبد الناصر وأنور السادات، اتجاه المرج ... هذا ما أعلنه أحمد عبد الهادى بكير - المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، مؤكدا أن الأمر الذى أدى إلى تشغيل حركة القطارات بالخط الأول من محطة السيدة زينب حتى محطة حلوان فى الإتجاهين كالمعتاد والتشغيل من محطة الدمرداش حتى محطة المرج الجديدة فى الإتجاهين وتوقف حركة القطارات فى منطقة العطل، حيث تم الدفع بجميع فرق الطوارئ وجارى العمل على إصلاحه فى أسرع وقت و تم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لإمتصاص أى زحام قد يحدث .

وختاما ناشد " متحدث المترو "جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .