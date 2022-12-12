رئيس الوزراء يعقد اجتماعا موسعا بشأن ضبط أسعار السلع

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس مجلس الوزراء، وجه رئيس جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى، بإعداد نموذج التشغيل والصيانة لوسائل النقل الجماعى المتميزة بشرم الشيخ، بما يضمن استمرار الشكل الحضارى لمرفق النقل بمدينة شرم الشيخ الذى شهده مؤتمر COP27.

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