الأهلى يتفوق على الاتحاد فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - يحل الاتحاد السكندري ضيفاً على الأهلي اليوم، الاثنين، فى لقاء مؤجل من الجولة الرابعة، بالدوري المصري الممتاز. ويتصدر الأهلي جدول الترتيب، برصيد 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة من 5 مباريات.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الاتحاد المباراة فى المركز السادس برصيد 9 نقاط، جمعها فى 5 مباريات أيضا، حيث فاز فى 3 مباريات، وخسر اثنتين.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للاتحاد السكندري 7.18 مليون يورو.

ويستمر غياب طاهر محمد طاهر وعمار حمدى عن الاهلى في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة فيما يغيب محمود كهربا للإيقاف، ويستعيد المارد الأحمر جهود نجمه حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الذى تعافى من نزلة البرد التي أبعدته عن مباراة المحلة.