قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مباريات الأهلي متكررة والزمالك مع الترجي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - وقع نادي الزمالك فى المجموعة الرابعة بقرعة دوري أبطال أفريقيا التى أقيمت مذ قليل فى مقر الكاف بالقاهرة.

المجموعة الأولي: فيتا كلوب الكونغولي، شبيبة القبائل الجزائري، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي. المجموعة الثانية: القطن الكاميروني، الهلال السوداني، صن داونز الجنوب إفريقي، الأهلي. المجموعة الثالثة: فايبرز الأوغندي، سيمبا التنزاني، حوريا كوناكري الغيني، الرجاء المغربي. المجموعة الرابعة: المريخ السوداني، شباب بلوزداد الجزائري، الزمالك، الترجي التونسي.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022/2023، عن وقوع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

يأتى الوداد البيضاوي المغربي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في النسخة الماضية ونظيره الأهلي المصري وصيف النسخة الماضية وحامل اللقب قبلها فى نسختين على رأس الأندية العربية المتواجدة في دور المجموعات.

وتأهل الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويقع الأهلي فى التصنيف الأول بقرعة الكاف، بينما يحل الزمالك فى التصنيف الثانى بقرعة دوري الأبطال، وقد تشهد منافسات دور المجموعات وقوع قطبى الكرة المصرية فى مجموعة واحدة بالبطولة.

ويتنافس 16 فريقا منها 9 أندية عربية و7 أفريقية في المجموعات وهى كل من: الأهلي (مصر)، الزمالك (مصر)، الوداد (المغرب)، الرجاء (المغرب)، الترجي (تونس)، المريخ (السودان)، الهلال (السودان)، شبيبة القبائل (الجزائر)، شباب بلوزداد (الجزائر)، صن داونز (جنوب إفريقيا)، سيمبا (تنزانيا)، فايبزر إف سي (أوغندا)، القطن (الكاميرون)، فيتا كلوب (الكونغو)، حوريا كوناكري (غينيا)، بترو أتلتيكو (أنجولا).

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