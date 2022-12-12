الأسطول الخامس الأمريكي ينفذ دوريات بحرية مشتركة مع العراق والكويت

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - قالت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم، إن قوات بحرية من العراق والكويت وأمريكا قامت بدورية مشتركة في الخليج للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، لتعزيز الأمن البحري الإقليمي.

وأضافت أن سفنا من البحرية الأمريكية عملت مع سفن من البحرية العراقية وقوات خفر السواحل الكويتية، ونفذت تدريبات على المناورة والأمن البحري، وفقا لما نشرته "العربية.نت" اليوم.

ومن جانبه، قال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة، الأدميرال براد كوبر "الشراكات أساس الأمن والاستقرار البحري في الشرق الأوسط... تعاوننا المستمر يشير إلى التزامنا الجماعي بحماية المياه الإقليمية".

وأجرت الدول الثلاث دورية مماثلة في الخليج في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي.