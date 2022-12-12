وزير القوى العاملة يختتم جولاته بجنوب سيناء بتفقد وحدة تدريب متنقلة بطور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - *"شحاتة" يتعهد بدراسة إمكانية تسليم ماكينات خياطة لجميع المتدربات.

* الدولة تدعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص العمل و"الحياة الكريمة" للمواطنين

في ختام جولاته في محافظة جنوب سيناء والتي بدأت اول أمس السبت،تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ظهر اليوم الاثنين،و بحضور اللواء خالد متولي نيابة عن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ،وحدة تدريب متنقلة بمدينة طور سيناء،حيث اوضح اشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة للوزير شحاتة أن هذه "الوحدة المتنقلة" قامت بتنفيذ 7 دورات سابقة لتدريب متدربات على مهنة الخياطة،مضيفا أن الدورة الحالية رقم 8 ،ويستفيد منها 10 متدربات جدد على تلك المهنة التي يحتاجها سوق العمل..

واستمع الوزير الي مطالب المتدربات ووعدهم بتسهيل كافة الإمكانيات لجميع سيدات سيناء الراغبات في التدريب على مهن مختلفة، ودعم وتوفير مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة بجميع مدن "المحافظة"،تنسيقا مع المحافظة ،فضلا عن دراسة إمكانية تسليم ماكينات خياطة للمتدربات بدلا من المكافات المالية، لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة ،تماشيا مع سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة التي توفر فرص العمل ،وتدعم التنمية والاقتصاد المصري ..

وجاء في بيان صحفي عن الوزارة أن هذه الدورة التدريبية التي تفقدها الوزير اليوم تأتي في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني الجديدة 2022-2023 ،والتي أطلقها الوزير شحاتة ،لتنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية ،منها 38 مركز ثابت،و 10 وحدات تدريبية ثابتة،وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة ،بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة،تستهدف تدريب 9448 شاب و فتاة.

وجاء في البيان أيضا انه بتفقد الوزير شحاتة لوحدة التدريب بطور سيناء تنتهي جولاته التي بدأها أول أمس السبت بافتتاح مؤتمر عمالي دولي عن دور العمال في الحوار المجتمعي وتوفير بيئة عمل أمنة ،ثم تفقد مشروع التجلي الاعظم بسانت كارتين، وتسليم عمالة غير منتظمة وثائق تأمين على الحياة،وزيارة دير سانت كاترين ،وافتتاح ملتقى توظيف وتسليم عقود لذوي همم ،وتسليم وثائق تأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة بطور سيناء ايضا