وذكرت الهيئة فى بيان، اليوم الإثنين أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء، قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما متوقع شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر.
العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الإدارية 23 13
6 أكتوبر 24 12
بنهــــا 23 13
دمنهور 23 14
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 23 14
دمياط 23 15
بورسعيد 23 14
الإسماعيلية 24 10
السويس 23 14
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 23 13
طنطا 22 13
شلاتين 29 19
الإسكندرية 23 15
العلمين الجديدة 23 13
وادى النطرون 24 14
مطروح 24 14
السلوم 23 15
سيوة 23 11
العريش 23 14
رفح 24 15
الطور 27 14
كاترين 18 05
رأس سدر 23 13
نخل 23 06
طابا 23 14
نويبع 24 14
حلايب 24 19
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 26 17
مرسى علم 27 17
الفيوم 24 11
بنى سويف 25 10
المنيا 24 08
أسيوط 24 10
سوهاج 25 09
قنا 26 12
الأقصر 27 13
أسوان 28 14
الوادى الجديد 26 08
أبوسمبل 27 11
أبو رماد 28 19
رأس حدربة 25 20
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لطقس الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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