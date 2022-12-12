محافظ الجيزة: محور الفريق كمال عامر من أهم المحاور الداعمة لحركة المرور

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن إنشاء محور الفريق كمال عامر يعد من أهم المحاور الطولية بشبكة الطرق السريعة التى ترتبط بالطريق الدائرى ويمثل تنفيذ هذا المحور إضافة كبيرة لمحافظة الجيزة لما سيحققه من تطوير ملحوظ فى انسيابية الحركة المرورية ليس فقط على مستوى محافظة الجيزة ولكن لإقليم القاهرة الكبرى.





تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الجوله التى قام بها لمتابعه مراحل العمل بمسار محور الفريق كمال عامر ورافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة.



وشملت جولة المحافظ تفقد مطلع ومنزل محور الفريق كمال عامر بمنطقة البراجيل بمركز أوسيم وحى شمال والتى أكد خلالها المحافظ انه سيمثل رابط إضافى للطريق الدائرى مما يخفف الضغط على محور المريوطية –منزل المنيب-البحر الأعظم-ربيع الجيزى مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء ورفع كفاءة الطريق السطحى الموازى للمحور بعد منزل الطريق الدائرى نطاق منطقة بشتيل لخدمه حركة السير للمركبات بالقطاع وتلاشى حدوث أى إعاقات مرورية تؤثر على الحركة المرورية المتجه الى المحور.

وخلال الجولة عاين محافظ الجيزة ورئيس جهاز التعمير مواقع انشاء كبارى مشاة لتسهيل حركه تنقل المواطنين وخدمة منطقة مجمع المدارس بعزبه المطار وبجوار محطه سكة حديد (بشتيل المحطة) بحى شمال الواقعه بمحيط المحور حفاظا على السلامه العامة.



وكلف محافظ الجيزة رئيس حى شمال ورئيس هيئة النظافة برفع المخلفات والرتش نواتج أعمال التوسعة والإزالات التى تمت للمنشأت المتعارضه مع المسار للتيسير على المواطنين وتسهيل الحركة.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال تحويلات المرافق (الكابلات الكهربائية) بمنطقة الصفطاوى وامتداد محور الفريق كمال عامر بمنطقه الصفطاوى والمسارات العلوية الى جانب معاينة مسارات العمل بالمحور بدءا من منطقة الصفطاوى مرور بمحطة قطارات الصعيد فى بشتيل وأرض اللواء وصفط اللبن وحتى شارع السودان.

ووجه محافظ الجيزة الشكر للعاملين الذين يبذلون قصارى جهدهم للانتهاء من هذا المشروع القومى، الذى يعد شريانا جديدا لسيولة الحركة المرورية.

وأشار اللواء محمد الكيلانى ان المحور يساهم فى ربط العديد من الشرايين المهمة التى تربط الكتل السكنية على مسار المحور بديلا عن الطريق القديمة مما يوفر من إستهلاك الوقود بالاضافه الى ربط أكبر المحاور المرورية العرضية 26 يوليو وصفط اللبن وشارع فيصل وإمتداد شارع جامعة الدولة العربية الى جانب

وربط العديد من مراكز النقل والمواصلات داخل محافظتى القاهرة والجيزة (محطة قطارات الجيزة – مركز النقل العام بالمنيب -موقف الصعيد – مركز النقل العام بميدان الجيزة- مركز النقل العام بإمبابة).



ورافق محافظ الجيزة خلال الجولة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واشرف بكر رئيس حى شمال ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وفرج عبد العاطى رئيس مركز أوسيم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وياسر سامى رئيس حى العجوزة وممثلى جهاز التعمير والشركات العاملة بالمشروع.