لأول مرة في مصر.. إطلاق المنظومة الإلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 02:26 مساءً - أطلقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وفي إطار عام المجتمع المدني 2022.

وأكدت القباج، أن الرئيس أعلن أن عام 2022 عام المجتمع المدنى تقديرا لدور المجتمع المدنى وأهمية وجودة، مؤكدة أنه سيتم إعلان استراتيجة التطوع الأسبوع القادم.

وأضافت القباج، أن تلك المنظومة تعمل على توفير 36 خدمة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، بالإضافة إلى خدمات السجلات «محاضر مجلس الإدارة، دفاتر العهدة، دفاتر البنك، وغيرها من الخدمات الأخري لافتا الى أن المنظومة الإلكترونية المتكاملة تعمل على تنظيم عمليات التطوع ما بين جهات التطوع والمتطوعين إلكترونيا، كما تتضمن مراحل المنظومة تسجيل المستفيدين من أنشطة وخدمات مؤسسات العمل الأهلي في مصر.

وأكدت الوزيرة أن هذه المنظومة تأتى في إطار مواكبة توجه الحكومة الحالي للتحول الرقمي والميكنة والشمول المالى لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لرد تدخلات وأنشطة وجهود ومستفيدي مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بحيث يتم إلقاء الضوء على إجمالي هذه المساهمات ومشاركة أفضل وأبرز الأنشطة والمشروعات محليا وإقليما ودوليا، لإبراز الدور الريادي لمؤسسات العمل الأهلي المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن منظمات المجتمع الأهلى تتزايد أهميتها وفقا للتغيرات الراهنة التى نشهدها حاليا، تزامنا مع خطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن الرئيس أعلن أن عام 2022 عام المجتمع المدنى تقديرا لدور المجتمع المدنى وأهمية وجودة المجتمع المدنى الذى يقوم أساسه على المشاركة ودعم تكافؤ الفرص والمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية.