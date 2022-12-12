هيئة الدواء تحذر من تقسيم أقراص الدواء بهذه الطريقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - حذرت هيئه الدواء المصرية من تقسيم حبوب الدواء بالسكين أو بلع الحبوب المكسرة أو هرس الحبوب وتذويبها وتناولها كمشروب.

وأكدت هيئه الدواء المصرية في منشور لها أن هذه الممارسات شائعة بين كثير من المرضى، ولكن هذا العمل قد يكون له مخاطر كثيرة.، فهناك بعض الأدوية التي تكون مغلفة بغلاف يحميها من أحماض المعدة، أو امتصاصها في الجسم يكون بمعدل معين، لذلك في حالة تقسيمها قد لا يؤدي الدواء مفعوله، لذلك توصي الهيئة باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.