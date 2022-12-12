وزير القوى العاملة يسلم عددا من أهالى طور سيناء عقود عمل ووثائق تأمين

جدة - نرمين السيد - وسلم الوزير خلال الملتقى 19 عقد عمل لذوى الهمم، و28 وثيقة تأمين على الحياة جديدة لعمالة غير منتظمة بقيمة 200 ألف جنيه لكل عامل، وذلك ضمن مجموعة من الوثائق يتم التجهيز لتسليمها قريبا، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين ورعايتهم اقتصاديا واجتماعيا.

وحرص الوزير على مصافحة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، واستلام طلباتهم وأرقام هواتفهم بنفسه، للتواصل معهم، وللتأكد من استلام فرص العمل، وطمأنهم بأن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار فى توفير حياة الكريمة لمواطنيها.

وتم خلال الملتقى الإعلان عن المئات من فرص العمل، توفرها شركات خاصة، وفنادق بالمحافظة.

وأكد الوزير على منظمى الملتقى من مديرية القوى العاملة بالمحافظة والشركات الخاصة، أهمية التحلى بالمصداقية، وتحرى الدقة فى تلك الفرص، ومتابعة استلامها للراغبين فى العمل، وحث الشباب على الإقبال على العمل فى القطاع الخاص.