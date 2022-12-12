جدة - نرمين السيد - بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، ثم ترأس غبطته صلاة القداس الإلهى، بمشاركة الأب يوسف أسعد، راعى الكنيسة، والأب جورج وديع الساليزيانى. وأعطى صاحب الغبطة كلمة العظة حول "مفهوم العذراء التى حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الكاثوليك يحتفل بعيد «الحبل بلا دنس» بكنيسة العذراء مريم بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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