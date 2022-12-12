التعليم العالى: الوكالة الأمريكية تستهدف إنشاء 46 مركزا للتطوير المهنى

جدة - نرمين السيد - فى بداية الاجتماع، أشاد الوزير بنتائج التعاون المثمر خلال السنوات الماضية بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى العديد من المشروعات التعليمية والبحثية، مؤكدًا حرص الوزارة على تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين الجانبين.

وناقش الجانبان آخر تطورات مشروع إنشاء مراكز التطوير المهنى بالجامعات المصرية؛ بهدف بناء القدرات المهنية للطلاب والخريجين وثقل مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، من خلال توفير برامج التدريب التى تلبى احتياجات سوق العمل، وربط البرامج التعليمية بالوظائف الحديثة والمستقبلية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، حرص الوزارة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان قيام تلك المراكز بدورها فى بناء القدرات المهنية للطلاب بالجامعات المصرية، وتأهيلهم لسوق العمل، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجهها، مشيرًا إلى إنشاء 22 مركزًا للتطوير المهنى فى الجامعات المصرية حتى الآن، مضيفًا أنه من المقرر افتتاح عدد من المراكز الأخرى خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أهمية إنشاء وحدة مركزية للتطوير المهنى بوزارة التعليم العالى تكون مسؤولة عن ضمان استدامة قيام مراكز التطوير المهنى بالجامعات المصرية بدورها نحو إعداد الطلاب لمواجهة تغيرات سوق العمل.

ومن جانبه، أكد ويك باورز حرص الوكالة على دعم علاقات التعاون مع مصر فى شتى المجالات، وخاصة التعليمية والبحثية والمشروعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا تقديم الوكالة كافة سبل الدعم لمشروع مراكز التطوير المهنى بالجامعات المصرية؛ لإكساب الطلاب والخريجين المهارات اللازمة لسوق العمل، ودعم برامج التدريب، مشيرًا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تستهدف إنشاء 46 مركزًا للتطوير المهنى بالجامعات المصرية خلال المرحلة القادمة.

كما ناقش الجانبان برنامج المنح الدراسية "الرواد Pioneers" المقدم من الوكالة فى عدد من التخصصات، حيث يوفر البرنامج منحًا دراسية ودورات تدريبية للطلاب المصريين وموظفى الوزارات، مع التركيز على القطاعات التى تخدم مجالات التنمية فى مصر وتعزز أهداف رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد وفد الوكالة الأمريكية أن من ضمن أهداف برنامج المنح Pioneers تقديم فرص لتعليم جامعى يرتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمى، تتسم بالتميز والتعليم التجريبى والإعداد الجيد لسوق العمل.

وأوضح الوزير أن برنامج المنح Pioneers ممول بالكامل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مضيفًا أن البرنامج يعكس أهمية التعاون المثمر والمستمر بين الحكومتين المصرية والأمريكية؛ لتنفيذ أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى مصر فى مجالات مثل المياه والطاقة والزراعة.

وناقش الاجتماع مشروع تطوير كليات التربية بالجامعات المصرية، وتدريب خريجى تلك الكليات على أحدث طرق التدريس بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة لأساليب التعليم فى العالم، حيث يستهدف المشروع تطوير برامج دراسية جديدة بكليات التربية بالتعاون مع نخبة من الجامعات الأمريكية الرائدة فى هذا المجال، فضلًا عن تطوير معامل كليات التربية وتجهيزها بأحدث الإمكانات، وستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تكنولوجيا التعليم وإعداد الشراكات بين الجامعات المصرية والأمريكية؛ لتبادل الخبرات بين الجانبين.

حضر اللقاء الدكتور أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، وكاى لاهير نائب مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونادر أيوب خبير إدارة المشروعات بالوكالة بمصر، ومارى إسحاق خبير إدارة المشروعات بالوكالة بمصر، ووفاء العدوى أخصائى إدارة المشروعات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.