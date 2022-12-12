الصحة: توجيهات رئاسية بألا يؤثر التعامل مع كورونا على المبادرات الصحية

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الدولة المصرية تعمل وفق توجيه واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحفاظ على صحة المواطن، لأنها على رأس الأولويات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وجه بأن الاهتمام بالتعامل مع جائحة كورونا لا ينبغى أن يقلل من اهتمام الدولة ببقية الأمراض والبرامج الصحية والمبادرات الرئاسية.





وقال عبدالغفار خلال مقابلة خاصة مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة "الأولى" المصرية إن الاهتمام بالصحة العامة والمبادرات الرئاسية لم تتوقف، وسارت جنبا إلى جنب التعامل مع جائحة كورونا.

وأضاف أن مصر خالية من الإصابة بمرض شلل الأطفال، ولكى نحافظ على هذا السجل والصحة العامة تطلق وزارة الصحة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتى سوف تستمر لمدة 4 أيام، حيث تستهدف 16 مليون طفل، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل تكلفة التطعيم، وتتحرك من خلال مراكز اللقاحات الثابتة مثل وحدات طب الأسرة أو المراكز الصحية ومكاتب الصحة أو من خلال فرق طبية.

ونوه بأن نجاح الدولة المصرية فى ظل الظروف العالمية على مستوى إتاحة اللقاحات أمر جيد، حيث نتحرك بنفس الأداء الذى كنا نتحرك به قبل أزمة كورونا والأحداث الجارية على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بجدرى القردة، قال المتحدث باسم وزارة الصحة إن العالم يشهد انحسارا فى معدلات الإصابة بمرض جدرى القرود، وبالتالى فإن عدد الحالات التى كانت منذ 4 أشهر قلت كثيرا.

وأضاف أن مصر لديها برنامج ترصد للأمراض، وهو من أقوى البرامج على مستوى العالم، حيث نستطيع أن نكتشف بشكل مبكر أى إصابات، مبينا أنه حتى هذه اللحظة فإن كل الحالات التى تم اكتشافها فى مصر لها ارتباط بحالات مصابة من الخارج.

وأكد أن جدرى القردة لا ينتشر بقوة كورونا، مبينا أنه ينتشر من خلال التواصل والمخالطة اللصيقة من شخص مصاب مع آخر غير مصاب، وبالتالى فإن معدلات الانتشار ليست واسعة.

وحول فيروس كورونا فى مصر، قال المتحدث إن انتشار فيروس كورونا فى مصر من أقل المعدلات المجتمعية، إذ أن نسبة الأشغال فى مستشفيات كثيرة تصل إلى الصفر، كما أن معدلات الوفيات فى أقل معدلاتها منذ بدء الجائحة.

وأضاف أن الوضع الوبائى بالنسبة لفيروس كورونا مستقر جدا، معربا عن أمله فى أن يستمر كذلك، داعيا إلى تناول الجرعات التنشيطية، قائلا "نحن الآن فى فترة انتشار الفيروسات التنفسية، وبالتالى فإن لقاح الإنفلونزا مهم جدا".

وأوضح أن أكثر فترة سيستفيد منها الجسم عند الحصول على لقاحات الإنفلونزا هى فى بدايات الخريف والشتاء، كما يمكن تلقى اللقاح فى كل الأوقات لأن الفيروس دائم التغير، وهو فيروس موسمى.