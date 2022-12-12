هيئة الدواء توجة رسالة عاجلة حول بعض العادات الدوائية الشائعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - قالت هيئة الدواء المصررية إن تقسيم حبوب الدواء بالسكين أو بلع الحبوب المكسرة أو هرس الحبوب وتذويبها وتناولها كمشروب، هي ممارسات شائعة بين كثير من المرضى، ولكن هذا العمل قد يكون له مخاطر كثيرة.

وأضافت هيئة الدواء: هناك بعض الأدوية التي تكون مغلفة بغلاف يحميها من أحماض المعدة، أو امتصاصها في الجسم يكون بمعدل معين، لذلك في حالة تقسيمها قد لا يؤدي الدواء مفعوله.

وأوصت هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.