وزير القوى العاملة يستكمل جولاته بجنوب سيناء.. شحاتة يفتتح ملتقى توظيف بطور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - *الوزير يطمئن اهالي طور سيناء:الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حريص على الاستمرار في توفير "الحياة الكريمة" للمواطنين.

*تسليم عقود لذوي الهمم ووثائق تأمين جديدة للعمالة غير المنتظمة..

*"الوزير "يتلقى بنفسه طلبات وارقام هواتف مواطنين للتواصل معهم والتأكد من استلام وظائفهم

إفتتح وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الاثنين،بمركز التنمية الشبابية بطور سيناء،ملتقى توظيف،بحضور اللواء خالد متولي نيابة عن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة،ومدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء أشرف علم الدين ،وسيد عوض عضو مجلس النواب،وامين سر لجنة النقل بالمجلس، وابراهيم سالم جبلي شيخ قبيلة المزينة بجنوب سيناء،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة..وقام"الوزير"خلال الملتقى بتسليم 19 عقد عمل لذوي الهمم،و28 وثيقة تأمين على الحياة جديدة لعمالة غير منتظمة بقيمة 200 الف جنيه لكل عامل،وذلك ضمن مجموعة من الوثائق يتم التجهيز لتسليمها قريبا،وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين ورعايتهم اقتصاديا واجتماعيا ..وحرص الوزير على مصافحة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ،واستلام طلباتهم وارقام هواتفهم بنفسه ،للتواصل معهم،وللتأكد من استلام فرص العمل ،وطمأنهم بأن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة لمواطنينها

وخلال هذا الملتقى الذي يأتي في إطار جولات وزير القوى العاملة بالمحافظة، التي بدأها أول أمس السبت،جرى الاعلان فيه عن المئات من فرص العمل، توفرها شركات خاصة،وفنادق بالمحافظة،وأكد "الوزير" لمنظمي الملتقى من مديرية القوى العاملة بالمحافظة والشركات الخاصة بأهمية المصداقية،وتحري الدقة في تلك الفرص ،ومتابعة استلامها للراغبين في العمل،كما حث الشباب على الإقبال على العمل في القطاع الخاص .

واعلنت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين عن أسماء ذوي الهمم الذين سلمهم الوزير عقود عمل وهم :أحمد محمود هاشم عيد القادر،ونرمين جمال محمود ابوالمعاطى ،وأحمد السيد عبدالله محمد ،ودنيا محمد نجاح محمود فكري ،وفادية عادل محمد شلبي ،واحمد مجدى محمد إبراهيم ،وسارة محمود سليمان سلامة ،واحمد ممدوح عبد المجيد احمد ، وعلى مصطفي عوض عبدالعال ،و رشا عبدالجليل عبدالمجيد ،و حسين موسى حسين موسى ، وأحمد سليم محمد مرضى ، ومحمد سلطان عبدالمجيد ، ومحمد عبدالرحمن محمد ، وإسلام سمير عبدالحميد دراز ، وعادل عمر سعيد عمر ، ومحمود محمد المهدى ،و ندى محمد عبدالله،و امنيه صبري سلامه...

كما نشر" البيان" أسماء بعض من العمالة غير المنتظمة بالمحافظة، من ضمن المسجلين بالمديرية،والذين سلمهم الوزير وثائق التأمين على الحياة اليوم وهم :أحلام فتحى منصور برعى ، وليلي التميمي غريب محمد ، وفاطمة محد عبد الحليم موسي ، وأسماء أحمد حسن محمود ، وفتحيه عبد الحليم محد سالم ، وفاطمة اسماعيل محد على ، وإبتسام محمد محمد رمضان ،وحميده على يحيي عبد الله ،وايمان ابو عيسي ابراهيم على ،و سماح البندارى سليمان، وحنان صلاح رمضان الدامى ، واحمد محمد عبد العليم احمد راشد ،واحمد عبد الله سليم خالد ،وعبده شعبان عبد الموجود محمد،و باسل ناجح باسل منصور ،والبحراوى ناجح باسل منصور ،و محمد رشدى جعفر يس ، وخالد فتحى عبد الراضي محمد ،واحمد فرج فوزى محمد ،ومحمد محمود توفيق اسماعيل ،واحمد محمد احمد محمد خليفة ،وحماده عبد الفتاح صادق محمد ،وسيد عويس د سعداوى ،وعلاء محمد مجاهد عيد ،و احمد دسوقى عبد القوى ، واحمد حمدى سيد حسان،وحميده محمد حميده عبد السلام ، واحمد محمد حميدة عبد السلام..