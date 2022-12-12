بالتعاون مع الوطنية للإعلام ووزارة الماليـة أقيمت اليوم ورشة عمل حول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - فى إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة المالية و مواكبة التحول الرقمي أقيمت اليوم بمبنى الوطنية للإعلام ورشة عمل مشتركة حول تطوير الأداء المالي والإداري وفقا للأساليب الحديثة والتدريب على كيفية تكويد الخدمات الإعلامية وفقا لنظام الفاتورة الإليكترونية وفوائدها فى التعاملات لضبط الأداء المالي والإداري

ويأتي ذلك فى إطار عملية الرقمنة ، و التدريب على تنفيذ عدد من الأهداف الاستراتيجية وتطوير آليات عمل الإدارة المالية والإدارية و رفع كفاءة العاملين

و ايضا تأتى ضمن خطة وزارة الماليـة لتحقيق التكامل بين النظم الماليـة والإدارية الإلكترونية بمختلف مؤسسات الدولة ، وتأهيل الموظفين المختصين بآداء الأدوار المنوطة بهم في هذ الشأن و بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الحوكمة، وتهيئة بيئة العمل لإعداد وتنفيذ الإجراءات والعمليات الماليـة والإدارية

وقد حاضر بالورشة محاضرين من وزارة المالية وحضرها عدد كبير من الوحدات المالية والإدارية بمختلف قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام المنوط بهم هذا الشأن