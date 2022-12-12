جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الإثنين، الدكتور القس إدكار طرابلسى، عضو البرلمان اللبنانى الإنجيلى، ومقرر لجنة التربية النيابية.





ورحب رئيس الإنجيلية بالدكتور القس إدكار طرابلسى، معبرًا عن اعتزازه الكبير بالزيارة، وعن مدى عمق العلاقة القوية التى تربط الشعب المصرى واللبنانى، كما عرض زكى نشاط الطائفة الإنجيلية فى مصر من افتتاحات كنائس ورسامة شيوخ وقسوس فى جميع أنحاء الجمهورية، وأبرز أنشطة الهيئة الإنجيلية، ومشاركاتها فى جميع المبادرات الرئاسية. وقال رئيس الإنجيلية: "نصلى من أجل استقرار لبنان العزيزة، وتربطنا علاقة محبة متجذرة مع الشعب اللبنانى". كما أشاد طرابلسى بنشاط الطائفة والهيئة الإنجيلية، واعتزازه بدورهما الوطنى فى خدمة المجتمع المصرى، وقال النائب اللبنانى: "تربطنى علاقة محبة تاريخية مع الكنيسة الإنجيلية فى مصر، كما أؤمن بالدولة الوطنية ومصر تقدم نموذجًا، قيادة وشعبًا، وما يميز الشعب المصرى هو التلاحم الوطنى الحقيقى المتأصل فى وجدان الجميع؛ والحياة الدينية فى مصر مستقرة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أندريه زكى لعضو البرلمان اللبنانى الإنجيلى: نصلى من أجل استقرار بلادكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.