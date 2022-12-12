فعاليات التدريب التفاعلي الأول للقاضيات عضوات مجلس الدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - فى إطار حملة ال ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة ، والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى" ، نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس التدريب التفاعلي الأول للقاضيات عضوات مجلس الدولة حول "مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة" بالتعاون مع وزارة العدل ، ومجلس الدولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، و يستمر التدريب على مدار يومين.

وقد افتتح فاعليات التدريب كل من المستشار سناء خليل عضو المجلس ومقرر اللجنة التشريعية ، والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس ومقرر مناوب اللجنة التشريعية ، والمستشار سامى محمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام بالمجلس، وبحضور الأستاذة نهى مرسى المديرة العامة للإدارة العامة للجان بالمجلس ،والمستشارة رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف – عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل .

وقد افتتح المستشار سناء خليل التدريب ، بنقل خالص تحيات الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس للسيدات القاضيات، مؤكداً ان المرأة هي أساس الأسرة التي تعد نواة المجتمع ، كما تعد قضايا المرأة في مقدمة قضايا حقوق الانسان التي تولى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بها ، مشيراً الى الدور الهام لقاضيات مجلس الدولة ، ومشيداً بالنشاط الدائم والجهد والعطاء الذى تقدمه القامات القانونية .

فيما نقلت المستشارة أمل عمار تحيات معالى المستشار عمر مروان وزير العدل ، وتمنياته بخالص التوفيق والسداد ، مؤكدة حرصه الدائم والمستمر على التعاون مع مجلس الدولة والمجلس القومى للمرأة ، وذلك في إطار دعم وبناء القدرات للسادة القضاه والقاضيات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة ، وسيظل مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات باعتبارة قاضى المشروعية ، فكان لأحكامه دوراً عظيماً في دعم وتعزيز حقوق الإنسان ، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة ، والعديد من الأحكام التي تعد نماذج مضيئة في تاريخ القضاء المصرى، مشيرة الى أن شهر أكتوبر من العام ٢٠٢١ هو تاريخ راسخ للمرأة القاضية حيث شهد تعيين أول 98 قاضية بمجلس الدولة ، وتعيين 39 قاضية ليصبح اجمالى القاضيات بمجلس الدولة 137 قاضية .

ووجه المستشار سامى عبد الحميد جزيل الشكر الى المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، وأشار أن عام 2022 يعد عاماً ذهبياً للمرأة لتقلدها العديد من المناصب العليا وقام باستعراض بعض من أحكام مجلس الدولة والتى تخص المرأة و تعزيز مكانتها فى المجتمع.

وعرضت الأستاذة نهى مرسى محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، ونظام الاحالة الوطنى للخدمات الأساسية ، وأشارت الى قانون إنشاء المجلس واختصاصاته.

وتحدثت الدكتورة دينا شكرى عن دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة ، وتعريف الطب الشرعى ، و ظاهرة العنف ضد المرأة وأشكالها ، و صور الاتجار بالبشر ، وحالات العنف الصامتة ، و نصائح حال وجود اعتداءات ، ومسار الناجيات من العنف ، مشيرة إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة بسبب النوع وخطوات التعامل مع الحالات المصابة فى الطوارئ.

واستعرض المستشار أحمد النجار البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة ، وسبل مباشرة التحقيق النهائي ، وإدارة الجلسات ، كما استعرض بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بكافة أشكال العنف ضد المرأة ومن بينها جريمة التعرض والتحرش و هتك العرض وغيرها من الجرائم.