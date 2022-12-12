بالفيديو.. ضمن سلسلة ” قصص نجاح.. من أصعب بداية لأنجح نهاية”.. الأمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - في الوقت الذي يظل فيه تحقيق الأمن الغذائي هدفاً استراتيجياً للدولة المصرية، عكفت العديد من العقول المصرية المبدعة على إيجاد حلول غير تقليدية من خلال ابتكارات وبرامج ومشروعات، تسهم في زيادة الإنتاجية من المحاصيل وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف مختلفة تتكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن توفير بيئة نموذجية ومبتكرة لتحسين الإنتاج الحيواني، وذلك في محاولة لتقليل فاتورة استيراد الغذاء، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وتعزيز مناخ الاستثمار في مجال الزراعة، وهو الأمر الذي جعل هذه الابتكارات تحصد الجوائز في المسابقات العالمية.

وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو تناول بعض قصص نجاح العقول المبدعة التي تستهدف دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، ضمن سلسلة " قصص نجاح.. من أصعب بداية لأنجح نهاية".

وتناول الفيديو الحديث عن مشروع استنباط صنف أرز سخا سوبر 300، والذي حصد الميدالية الذهبية كأفضل اختراع في عام 2022 في معرض جنيف، حيث أوضح الدكتور حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز الهجين والسوبر ومبتكر صنف أرز سخا سوبر 300، أنه تم نقل جين الأرز السوبر إلى الأصناف المصرية بغرض تعظيم الإنتاجية والخروج من حاجز الـ 4 طن إلى حاجز الـ 5 طن للفدان.

كما لفت إلى أن مشروع استنباط صنف أرز سخا سوبر 300 تصل إنتاجيته لـ 6 طن للفدان، كما يسهم في توفير كمية المياه المستخدمة للري، مشيراً إلى أن تلك الجهود تسعى لتحقيق طفرة محصولية غير مسبوقة عالمياً.

وعلى صعيد متصل، تطرق الفيديو إلى مشروع إنتاج الأعلاف الحيوانية من ألواح التين الشوكي، حيث أوضح الدكتور محمود جلال مبتكر فكرة المشروع أنه يقوم على عمل خلطات من الأعلاف تحوي ألواح من نبات التين الشوكي، مع عناصر أخرى مكملة للتركيبة الغذائية الكاملة للحيوان، مضيفاً أن هذه التركيبة حققت إنتاجية من اللحوم تعادل نفس إنتاجية الأعلاف التقليدية، ما يسهم في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف.

وأشار الفيديو إلى فوز الفكرة بتمثيل مصر في معرض جنيف الدولي للاختراعات، حيث حصد المشروع الميدالية الفضية، كما حصل على الميدالية الفضية في معرض اختراعات الشرق الأوسط بالكويت.

هذا وقد استعرض الفيديو أيضاَ، فكرة البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، حيث أوضح الدكتور وهبة الجزار رئيس البرنامج، أنه تم تدشين هذا البرنامج في 2019، حيث تم إنتاج ما يقرب من 26 صنفاً وهجيناً وتسجيلهم وتداولهم في السوق، لافتاً إلى أن المشروع منفذ في العديد من المحافظات.

وأشار الفيديو إلى عوائد وخصائص البرنامج، حيث يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من التقاوي عالية الإنتاجية والجودة، فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد، وتحسين وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة، علاوة على دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية داخلياً وخارجياً.