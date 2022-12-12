ميناء بورسعيد يستقبل رابع رحلات السفينة السياحية «كريستال السماوية» (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة بورسعيد عن وصول السفينة السياحية CELESTYAL CRYSTAL صباح اليوم إلى ميناء بورسعيد السياحى وعلى متنها 1070 راكبا من بينهم 663 سائحا و407 أفراد "طاقم السفينة"، من مختلف جنسيات العالم وذلك ضمن برنامج جولاتها الرابع خلال الموسم الشتوى الحالى قادمة من ميناء بيريوس باليونان.





ومن المقرر أن يغادر الركاب السفينة متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والسياحية وزيارة المتحف المصرى، ومن المنتظر ان تغادر السفينة الميناء بعد عودة السياح الأجانب من جولتهم بمدينة القاهرة.

وتجدر بالاشارة أنه تم إنهاء الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف، واستقبال السياح بصالة الوصول، وتوفير أتوبيسات لاصطحاب السياح للسفر إلى مدينة القاهرة.

وفى السياق ذاته، يعد هذا النشاط للميناء دليلا على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن، واتخاذ كل الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتى تدل على ثقة المسارات السياحية فى موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

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