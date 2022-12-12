البيئة تشكل لجنة لدراسة أوضاع المسابك فى الكوم الأحمر

ونفذت اللجنة دراسة متكاملة، لتقييم الوضع البيئى عن المسابك فى المنطقة والآثار السلبية خطيرة التى تنتج عنها وتهدد الصحة العامة للمواطن المصرى.
كما تم حصر المسابك بأنواعها وعرض جميع القرارات والتراخيص وتحديد أنواع الملوثات وتصنيفها وتحليلها من واقع الرصد البيئى، ومشاركة أصحاب المسابك والجهات المحلية فى إعادة تأهيلها البيئى وذلك فى أماكنها أو نقلها لمنطقة صناعية معتمدة، وتحديد دور الجهات المختلفة لتنفيذ أفضل الحلول البيئية.
فيما شاركت اللجنة بمعاينات ميدانية، وإجراء مسح شامل للمسابك من قبل الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة للوقوف على الوضع البيئى للمسابك البالغ عددها 44 مسبكا.
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