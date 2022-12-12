مجلس الوزراء ينشر قصص نجاح.. من أصعب بداية لأنجح نهاية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتناول الفيديو الحديث عن مشروع استنباط صنف أرز سخا سوبر 300، والذى حصد الميدالية الذهبية كأفضل اختراع فى عام 2022 فى معرض جنيف، وأوضح الدكتور حمدى موافى رئيس المشروع القومى لتطوير إنتاجية الأرز الهجين والسوبر ومبتكر صنف أرز سخا سوبر 300، أنه تم نقل جين الأرز السوبر إلى الأصناف المصرية بغرض تعظيم الإنتاجية والخروج من حاجز الـ 4 طن إلى حاجز الـ 5 طن للفدان.

كما لفت إلى أن مشروع استنباط صنف أرز سخا سوبر 300 تصل إنتاجيته لـ 6 طن للفدان، كما يسهم فى توفير كمية المياه المستخدمة للرى، مشيرا إلى أن تلك الجهود تسعى لتحقيق طفرة محصولية غير مسبوقة عالميا.

وعلى صعيد متصل، تطرق الفيديو إلى مشروع إنتاج الأعلاف الحيوانية من ألواح التين الشوكى، حيث أوضح الدكتور محمود جلال مبتكر فكرة المشروع أنه يقوم على عمل خلطات من الأعلاف تحوى ألواح من نبات التين الشوكى، مع عناصر أخرى مكملة للتركيبة الغذائية الكاملة للحيوان، مضيفا أن هذه التركيبة حققت إنتاجية من اللحوم تعادل نفس إنتاجية الأعلاف التقليدية، ما يسهم فى تقليل فاتورة استيراد الأعلاف.

وأشار الفيديو إلى فوز الفكرة بتمثيل مصر فى معرض جنيف الدولى للاختراعات، حيث حصد المشروع الميدالية الفضية، كما حصل على الميدالية الفضية فى معرض اختراعات الشرق الأوسط بالكويت.

هذا وقد استعرض الفيديو أيضا، فكرة البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر، وأوضح الدكتور وهبة الجزار رئيس البرنامج، أنه تم تدشين هذا البرنامج فى 2019، وتم إنتاج ما يقرب من 26 صنفا وهجينا وتسجيلهم وتداولهم فى السوق، لافتا إلى أن المشروع منفذ فى العديد من المحافظات.

وأشار الفيديو إلى عوائد وخصائص البرنامج، ويسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من التقاوى عالية الإنتاجية والجودة، فضلا عن تقليل فاتورة الاستيراد، وتحسين وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة، علاوة على دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية داخليا وخارجيا