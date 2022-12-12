الأول فى المنطقة.. بورسعيد تستعد لإطلاق مهرجان دولى لمراقبة وتصوير الطيور

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تحت رعاية عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزارة السياحة والآثار، مُمثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية، يوم الخميس 22 ديسمبر 2022، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بأحد فنادق بورسعيد السياحية، فى تمام الساعة 10 صباحا وبحضور العديد من الشخصيات المهمة وبعض الوزراء والسفراء والفنانين والصحفيين والسياسيين، ويعقب المؤتمر الصحفى فعاليات التصوير للطيور الموجودة داخل بحيرة المنزلة.

هذا الحدث يأتى فى إطار استعدادات هيئة تنشيط السياحة لاستقبال موسم شتاء 2022/2023، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة فى بورسعيد، تتماشى مع طبيعة المنافسة الإقليمية فى قطاع السياحة، ومنها السياحة البيئية، وإطلاق منتج سياحى جديد فى مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور" Bird Watching Tourism والتى تحوذ اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالى، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحى فى بورسعيد، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

ويعد مهرجان بورسعيد الدولى الأول لمراقبة وتصوير الطيور هو الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، حيث يتم فيه ولأول مرة، توجيه دعوة مفتوحة مجانية، لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية فى مصر – وهى بحيرة المنزلة، والتى سجل بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة والنادرة، وتم رصد ما يزيد على 500 ألف طائر بالبحيرة، من أشهرها: (الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات والبلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق) وغيرها.

ويعد المهرجان خطوة أولى نحو تنمية سياحة مراقبة الطيور Bird Watching Tourism، وبداية للعديد من الفعاليات والتى تأتى ضمن خطط الترويج السياحى لبورسعيد والتى تقوم بها هيئة تنشيط السياحة من خلال قطاع المكاتب السياحية.