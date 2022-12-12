وزير الشباب يشارك بمشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الشباب والرياضة فى كلمته، أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصة على المشاركة المجتمعية لجميع المؤسسات فى المجتمع المصرى، والتوسع فى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية التى تدعم الشباب والنشء والأسرة المصرية فى برامجهم المختلفة، انطلاقا من الدور الوطنى والذى يعود بالنفع على المجتمع فى شتى المجالات.



كما أكد الوزير أن التعاون مع كل القطاعات المدنية والحكومية، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتنسيق بين مؤسسات الدولة لتفعيل الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة لصالح الأسرة المصرية، وعلى رأسها الاهتمام بالصحة الإنجابية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشاد الوزير بممثلى منظمات الأمم المتحدة فى مصر ومنهم صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ للجهود المبذولة من خلال التعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى ملفات عدة من التوعية بالصحة الانجابية من خلال 400 نادى للسكان بمراكز الشباب فى شتى محافظات الجمهورية، لتوعية المواطنين بقضية الزيادة السكان والوعى بالصحة الإنجابية، وذلك داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات.

وقال صبحى: "نهدف من خلال مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة إلى توفير خدمات تنظيم الأسرة التى تقدمها وزارة الصحة داخل الهيئات والأندية الشبابية والرياضية، ونشر الوعى من خلال الأنشطة التثقيفية التى تتضمن المسابقات الفنية والمسرحيات، داخل المعسكرات الشبابية والطلابية، ونزل الشباب فى جميع محافظات الجمهورية، ومن خلال قوافل الصحة الإنجابية والعيادات المتنقلة فى التجمعات الشبابية والفعاليات التى تهتم بنشر الرسائل الصحية بشأن أهمية تنظيم الأسرة، وكذلك المشاركة فى نشر الوعى المتعلق بقضية الزيادة السكانية، وأثرها السلبى على تنمية الأسرة، من خلال مدربين ومحاضرين متخصصين فى توعية الشباب بأهمية المشروع القومى لتنمية صحة الأسرة المصرية".

وتخلل الفعاليات، كلمات افتتاحية وترحيبية لكل من؛ للسيدة فريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى بإسم وزارة الصحة والسكان ونائبا عن الوزير، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ونائبا عن الوزير، شيريهان بخيت معاون وزير التعاون الدولى للإشراف على ملفات قطاع التعاون الأوروبى، السيدة صوفى فانهافبيكه رئيسة قطاع التعاون الدولى بالاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وبحضور ألينا بانوفا الممثل المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر.



وتضمنت الفعاليات، عرض فيديو للانجازات وتسليط الضوء على المشروع حتى عامه الرابع، عرض المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية من خلال الدكتورة أميرة تواضروس مدير مركز القاهرة الديمغرافى، وتقديم عرض للانجازات من قبل الشركاء المنفذين حول التقدم المحرز للمشروع، وعرض لمشاركة وزارة الشباب والرياضة فى الوعى المجتمعى، وكذلك عرض لمشاركات وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى والتضامن الإجتماعى والتنمية المحلية والمركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر واسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بالكنيسة الأرثوذكسية.

وقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان حلقتان للنقاش حول تقديم الخدمة وتوعية المجتمع والمشاركة، للتباحث حول كيفية دمج النتائج المحققة فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية NPDEF وذلك لضمان الاستدامة والتوسع المطلوب والأثر المتوقع.

يستعرض المشروع إنجازات مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبى مع وزارة الصحة والسكان، وذلك على مدى السنوات الأربع الماضية، ومدى ارتباطه بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى تم إطلاقه مؤخرا، ويستهدف المشروع زيادة استخدام تنظيم الأسرة الطوعى والقائم على الحقوق من خلال تحسين توفير خدمات وسلع تنظيم الأسرة، وزيادة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز الحوكمة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.