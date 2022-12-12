تعاون مصرى بحرينى لتبادل الخبرات فى القطاع الصحى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور أحمد السبكى، ضمن وفد مصرى رفيع المستوى، فى فعاليات مؤتمر ومعرض المنامة الصحى، والمنعقد بمملكة البحرين فى الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجارى.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن هذا اللقاء يأتى بعد تأكيد توجيه القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم وتبادل الخبرات مع الجانب البحرينى فى كافة مجالات الرعاية الصحية، ومواصلة تحقيق المزيد من الارتقاء والجودة فى مستوى قطاع الرعاية الصحية بالبلدين، من خلال استحداث الأنظمة الصحية الأكثر كفاءة والتى تواكب مختلف المستجدات وكافة التطورات العالمية المرتبطة بالأنظمة الصحية الحديثة.

وأضاف السبكى، أن اللقاء ناقش تبادل الخبرات بين مصر والبحرين لتطبيق الدروس المستفادة من تجربة التأمين الصحى الشامل المصرى، ونظام الضمان الصحى البحرينى، بهدف تعزيز التغطية الصحية الشاملة بالبلدين، كهدف استراتيجى، وأحد أهداف التنمية المستدامة لرؤية البلدين 2030.

وتابع: اللقاء تطرق إلى دراسة التعاون فى مجال المستشفيات الخضراء، ونقل تجربة مصر الرائدة فى تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى مستشفى أخضر، وذلك فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمستمرة حتى العام القادم، والإدارة الآمنة للنفايات الطبية والتخلص منها بشكل صديق للبيئة، وإدارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

واستكمل: ناقش اللقاء التعاون فى مجالات إدارة الدواء والشئون الصيدلية، وبرنامج الصيدلى المقيم، والصيدلة الإكلينيكية، والصيدلة الجينية وطرق التحليل، ومجابهة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، والتعاون فى مجال التدريب وتكنولوجيا الرعاية الصحية والتحول الرقمى للخدمات، للارتقاء بجودة الخدمات والاستخدام الأمثل للأدوية.

وأضاف، أنه تم بحث إنشاء منصة إلكترونية للتدريب وتبادل الخبرات الإكلينيكية ما بين مصر والبحرين، خاصة فى العمليات والجراحات الدقيقة، مثال عمليات زراعة واستبدال الصمام الأورطى عن طريق القسطرة باستخدام تقنية التافى، وكذلك جراحات المخ والأعصاب التداخلية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية هذا اللقاء لتوطيد العلاقات المتينة والراسخة بين مصر والبحرين، واستمرار التعاون فى مختلف المجالات، وأهمها قطاع الرعاية الصحية، والذى يشهد تطورًا هائلًا بالبلدين، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تبادل الخبرات وفتح قنوات جديدة للتواصل، بهدف مواصلة تطوير الخدمات العلاجية واستدامتها بما يضمن استمرار حصول منتفعى التأمين الصحى الشامل بمصر وكافة المتعاملين على أعلى وأكفأ مستوى من خدمات الرعاية الصحية الشاملة، ولتضاف إلى سلسلة إنجازات الهيئة.

من جانبه، أعرب الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة البحرينى، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالجهود والتواصل المستمر بين البلدين لتوطيد علاقات الأخوة الراسخة والاستفادة من خلق شراكة بين البلدين فى مجال إدارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وتطبيق مفاهيم المنشآت الصحية الخضراء، واستمرار التعاون فى شتى مجالات الرعاية الصحية، بعد ما حققته أواصر التعاون فى مجال الرعاية الصحية.

وفى نهاية اللقاء، أهدى الدكتور أحمد السبكى، كلًا من الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد وزيرة الصحة البحرينية، درع الهيئة، تقديرًا لجهودهم الإنسانية وتطويرهم القطاع الصحى فى المملكة البحرينية، كما وجه خالص شكره وتقديره إليهم على حُسن الوفادة والاستقبال، متمنيًا لكافة القطاعات الصحية بمملكة البحرين كل التوفيق والنجاح فى مواصلة خطط التطوير الشاملة، واستمرار التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق الأهداف الصحية والتنموية على أكمل وجه.

حضر اللقاء الدكتور وليد بن خليفة المانع، وكيل وزارة الصحة البحرينية، والدكتور أحمد الأنصارى، الرئيس التنفيذى للمستشفيات الحكومية البحرينية، وإبراهيم النواخذة، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة البحرينى.

وضم اللقاء السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، والمهندس زكريا كامل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سباين ميديكال المنظمة لمؤتمر ومعرض المنامة الصحى، ووفد هيئة الرعاية الصحية الدكتور عمرو عبدالنبى، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة لشئون الصيدلة وإدارة الدواء.