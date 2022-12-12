أول مركز طب أسرة مصرى يحصل على شهادة EDGE Advanced

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة وزير الصحة والسكان، خلال احتفالية الإعلان عن حصول وحدة طب الأسرة بشرم الشيخ، على شهادة «EGDE» تحت شعار «البناء الأخضر يغير العالم»، بحضور مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية الدكتور أنور إسماعيل، والوزير المفوض ورئيس التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولى الدكتور محمد عبدالجواد، ورئيس التعاون الدولى بالسفارة السويسرية الدكتورة فاليرى ليتشى، ورئيس مركز البحوث والبناء الدكتور خالد الذهبى .

وتسلم عبد الغفار، فى بداية الاحتفالية، شهادة الـ «EDGE Advanced» للمبانى الخضراء، من المدير الإقليمى لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الإفريقى بمؤسسة التمويل الدولى الشيخ عمر سيلا، والذى أعرب عن تمنياته للوزير بدوام التوفيق والنجاح فى تطوير المنظومة الصحية.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن وحدة طب الأسرة بشرم الشيخ، يجرى تجهيزها وتطويرها، وفقًا لمتطلبات الكفاءة والبناء فى استهلاك «الطاقة والمياه ومواد البناء»، وفقًا لمنهجية «EDGE» بما يؤدى لخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن القيادة السياسية تضع على عاتقها الالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقيات والمعايير التى تم بحثها والاتفاق عليها أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ COP 27، الذى استضافته مصر، بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، مؤكدا أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية واضحة نحو التحول الأخضر، وبناء منشآت صديقة للبيئة.

وأشار الوزير، إلى أنه وفقًا لشهادة إيدج المتطورة، فمن المتوقع أن يوفر مبنى طب الأسرة - فور إنشائه - استهلاك الطاقة بمقدار 47% عن المبانى التقليدية، و25% من استهلاك المياه، و44% كخفض فى الطاقة المستهلكة بمواد البناء، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تحقق المنشآة الخضراء خفضا فى انبعاث ثانى أكسيد الكربون بمقدار 23.404 طن فى العام.

من جانبه، قال مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية الدكتور أنور إسماعيل، إن الوزير لفت إلى تكاتف فرق العمل بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الجهات المنوطة، للاستفادة من خبرات الباحثين بمجالات الصناعة والتطوير، وذلك ببناء منشآت صحية خضراء تواكب المواصفات العالمية، فى ترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات البيئية، مؤكدًا أنه فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تسعى الوزارة، لتطوير وتحويل كافة المنشآت الطبية بجميع المحافظات لمبان خضراء.

وتابع أن الوزير، أكد حرص وزارة الصحة والسكان، على تذليل كافة العقبات والتحديات التى قد تواجه سير العمل فى تطوير وتحويل المبانى نحو الأخضر، وذلك لضمان الحفاظ على البيئة، والالتزام بمعايير المناخ، بالتوازى مع صحة وسلامة المواطنين.

بدوره، أشاد المدير الإقليمى لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الإفريقى بمؤسسة التمويل الدولى، برؤية الدولة المصرية فى تنفيذ مشروعات تشييد المبانى الصحية الخضراء، وفقًا للأكواد والمواصفات العالمية، كما أشاد بقدرة مصر على تنفيذ مثل هذه المشروعات، وتطلعها للتوسع فى إنشاء وتطوير المنشآت الطبية نحو الأخضر.

وفى كلمته، قال الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، إن الوزارة تسير وفق آلية متطورة من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه بمرور 5 أعوام، سيتم تجهيز 1500 وحدة رعاية صحية، بمعايير التحول إلى الأخضر، بما يساهم فى انخفاض استهلاك المياه والكهرباء، بالإضافة إلى التخلص الآمن من النفايات الخطرة.

وعلى هامش الاحتفالية، قام وزير الصحة والسكان، بتكريم فرق العمل بقطاع المشروعات القومية بالوزارة، ومؤسسة التمويل الدولية، والمركز القومى لبحوث الاسكان والبناء، نظرًا لجهودهم المبذولة لإنجاح مشروعات البناء والتطوير بخطة التحول الأخضر.