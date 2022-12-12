التنمية المحلية: ورشة عمل بالصعيد تناقش مقترحات تتعلق بالخدمات وقيم الرسوم

جدة - نرمين السيد - وقال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن اهتمام البرنامج بتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية المتعلق بحوكمة وتعظيم الأصول والموارد الذاتية لمؤسسات الدولة خاصة على مستوى وحدات الإدارة المحلية.





وأشار إلى أن منظومة حوكمة الموارد الذاتية للمحافظات تعد جزء من الممارسات الجيدة التى انتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزارة التنمية المحلية نحو تعميمها فى المحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية، بإعداد خطة تنفيذية لتنمية الموارد المحلية للمحافظات، مما يمكن المحافظات على إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية، وعدم الاعتماد فقط على التمويلات المركزية، وهو ما يساعد المحافظات على تحسين المرافق والخدمات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن قيام السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بإصدار التوجيهات للمختصين لديهم بموافاة وزارة المالية ببيان بالرسوم المحلية، ومقابل الخدمات المقدمة والمطلوب زيادتها لتلائم الوضع الحالى أو المستحدثة مشمولة بيانات تفصليه، أو الرسوم المحلية ومقابل الخدمات المقدمة.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أنه شارك فى اليوم الأول للورشة 11 محافظة تضمنت محافظات (القاهرة - الجيزة - المنوفية – القليوبية - الشرقية - الغربية - الدقهلية - الاسماعيلية - الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ)، ومثل كل محافظة مدير الشئون المالية والادارية والإيرادات بالديوان العام، ومن المخطط مشاركة 16 محافظة فى اليوم الثانى للورشة.

وأشار الدكتور هشام الهلباوى إلى أنه تم استعراض ومناقشة مقترحات المحافظات بتعديل قيم الرسوم وفق رؤية كل محافظة، كما استعرضت المحافظات مقترحاتها باستحداث مقابل خدمات وفق النماذج المعدة لذلك، كما تناولت ورشة العمل مقترحات المحافظات لتنمية مواردها الذاتية والمعوقات التى تحول دون ذلك، وقد تم عرض ومناقشة مقترحات المحافظات تمهيدا لإصدار تصور وتقرير شامل يعكس الوضع الحالى لاحتياجات ومقترحات المحافظات، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والتحديات التى تواجه تنمية تلك الموارد وفق مصدرها (الحسابات أو الصناديق الخاصة أو التبرعات والمنح والاعانات)، ووضع بعض المقترحات الأولية التى يمكن تنفيذها على المدى القصير أو التى قد تتطلب بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتعديل بعض اللوائح الخاصة بالصناديق.