حرب كلامية جديدة .. بايدن يؤكد التزام بلاده بمواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا ومحاسبة روسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان صحفي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني؛ للتأكيد على الدعم المستمر، بينما تواصل روسيا هجماتها على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.

وسلط الرئيس الأمريكي الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال المساعدات الأمنية، بما في ذلك إعلان واشنطن يوم 9 ديسمبر عن تخصيص 275 مليون دولار لإمداد كييف بالمزيد من الذخيرة والمعدات التي تضمنت أنظمة لمواجهة استخدام روسيا للطائرات بدون طيار إلى جانب ما قدمته واشنطن في 29 نوفمبر الماضي من مساعدات بقيمة 53 مليون دولار لدعم البنية التحتية للطاقة لتعزيز استقرار شبكة الطاقة الأوكرانية في أعقاب الهجمات الروسية الموجهة.

من جانبه، أعرب زيلينسكي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني، عن امتنانه لنظيره الأمريكي على حزمة المساعدات الدفاعية الأخيرة، وكذلك لدعمه المستمر لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ودوره القيادي في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة العملية الروسية، مؤكدا أن أوكرانيا تريد تحقيق السلام، لافتا الانتباه إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية للوصول إلى هذا الهدف، موضحا أنه لهذا الغرض أعلن - خلال قمة مجموعة العشرين السابقة - عن رؤيته لإحلال السلام في أوكرانيا المتكونة من 10 نقاط، وحدد رؤية الجانب الأوكراني لبذل المزيد من الجهد في هذا الاتجاه المهم وتقدم بمبادرة لعقد قمة سلام عالمية.

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه للمساعدات الدفاعية والمالية غير المسبوقة التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، قائلا "إن مثل هذه المساعدات لا تساعد فقط في ساحة المعركة، ولكن أيضًا في الحفاظ على استقرار اقتصاد دولتنا".

وأطلع الرئيس الأوكراني نظيره الأمريكي على تبعات العملية العسكرية الروسية، والتي أدت إلى تدمير حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، وأشاد زيلينسكي في هذا الصدد بالمساعدة التي خصصتها الولايات المتحدة لإعادة بناء نظام الطاقة الأوكراني، معربا عن أمله في زيادة تعميق التعاون في هذا المجال.

كما أكد أهمية الدفاعات الجوية القادرة، مناشدا بايدن ببذل كل ما في وسعه للمساعدة في حماية السكان المدنيين في أوكرانيا وبنيتها التحتية الحيوية، مشددا على أهمية هذه المساعدات بشكل خاص في الوقت الحالي بحلول فصل الشتاء في أوكرانيا.

وتوجه رئيس أوكرانيا بخالص الشكر لنظيره الأمريكي لتأكيده على استعداده لدعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريًا"، وكذلك التزام الولايات المتحدة الواضح والثابت بمبدأ السيادة والسلامة الإقليمية لأوكرانيا داخل الحدود المعترف بها دوليًا.