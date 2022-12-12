بالتنسيق مع " المركزي " .. الزراعة تعلن الأفراج عن 150 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ79 مليون دولار

وشمل الإفراج عن 83 ألف طن من الذرة بحوالى 30 مليون دولار وحوالى 67 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 47 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 2 مليون دولار.

ليكون إجمالى ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من "16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر" 1.110 مليون طن منهم 726 ألف طن ذرة، 384 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ 562 مليون دولار.