الصحة تؤكد إصابة أحد مخالطي حالة جدري القردة المعلن عنها 8 ديسمبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - اعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة مخالط لصيق لحالة جدري القردة (Mpox) التي تم الإعلان عنها يوم 8 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن المصاب يبلغ من العمر 34 عاما، وكان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بإحدى الدول الأوروبية، أثناء زيارته لمصر، ويجري علاج المريض بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

يأتي اكتشاف هذه الحالة ضمن الإجراءات المتخذة في التقصيات الوبائية ومتابعة المخالطين اللصيقين للحالات الإيجابية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة والسكان للاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة وحساسية نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي حالة أمراض معدية.