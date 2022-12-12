كيف تحمى نفسك من النصب قبل سفرك للعمل بالإمارات.. القوى العاملة تجيب

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان اليوم الإثنين أن التقرير المقبل من الإمارات جاء تحت عنوان: التحقق من صحة عقود العمل وأذونات الدخول والتأشيرات بدأ بالتوضيح أنه قد يتعرض الأشخاص الذين يرغبون فى القدوم إلى دولة الإمارات من أجل العمل أو الزيارة أو الاستثمار أو الإقامة لعمليات نصب، سواء فى عقود العمل أو تأشيرات الدخول. لذلك، نقدم لكم بعض النصائح التى ينبغى اتباعها قبل القدوم إلى دولة الإمارات لتجنب عمليات النصب.

ورصد التقرير مجموعة من النصائح العامة موجه إلى العامل منها:

أولا:- إذا عرض عليك شخصا ما وظيفة فى دولة الإمارات، لابد أن يقدم لك عرض عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، ويجب أن يحمل توقيع المدير المسؤول، ويمكنك استخدام رقم عرض العمل للتحقق من صحة الطلب عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الموارد البشرية والتوطين وكذلك من خلال التواصل مع المكتب العمالى بدولة الإمارات على الايميل:[email protected]،

ثانيا - بعد التوقيع على عرض العمل، سيرسل لك صاحب العمل إذن دخول إلكترونى بغرض العمل حتى تتمكن من دخول الدولة.

ثالثا - لا بد من التأكد من وجود التصديق على اذن الدخول من المكتب العمالى بدولة الإمارات ثم مراجعة وزارة القوى العاملة 3 ش يوسف عباس مدينة نصر -القاهرة، ومن ثم استخراج تصريح العمل، والسفر، وأنه هام جدا العلم بأن إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة لا يعطيك الحق فى العمل داخل دولة الإمارات، وفى حالة قيامك بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنك قد تتعرض لغرامات كبيرة والإبعاد عن الدولة.

وأضاف التقرير أن دولة الإمارات أصدرت دليلا إرشاديا لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم. يتضمن الدليل الذى يحمل عنوان اعرف حقوقك 7 نقاط مهمة للعاملين:

1- عليك التوقيع على عقد عملك بعد قدومك إلى دولة الإمارات.

2 - يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام، أو تحصيلها من العامل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

3 - عليك الاحتفاظ بصورة من عقد عملك الذى وقعت عليه.

4 - يجب أن تتطابق شروط وبنود عقد عملك مع عرض العمل الذى وقعت عليه فى بلدك.

5 - عليك التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين فى حال لم يقم صاحب العمل بتوفير فرصة العمل المتفق عليها أو فى حال لم تحصل على أجورك كاملة وفى موعدها.

6 - من حقك ترك عملك فى أى وقت ولكن يجب أن تكون على دراية بالتزاماتك القانونية.

7 - عليك الاحتفاظ بمستنداتك الثبوتية (جواز السفر، الهوية، عقد العمل) فى مكان آمن.

وانتهى التقرير بنصيحة أخيرة للعمال جاء فيها: إذا كانت لديكم أى استفسارات تخص عقود العمل والتوظيف فى دولة الإمارات، يمكنكم التواصل مع وزارة القوى العاملة -القاهرة "أو مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية -أبو ظبى من خلال البريد:[email protected]،