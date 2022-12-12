محافظ الغربية يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة كفر الزيات

جدة - نرمين السيد - وجَّه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، رئيس مدينة كفر الزيات، بتكثيف أعمال النظافة بشكل دورى ورفع الإشغالات المتعدية على الطريق العام، كما وجه إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السيارات والمركبات المخالفة.





جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع مدينة كفر الزيات. وفى سياق آخر، وجه محافظ الغربية بغلق أحد الشوارع لحين صيانة أحد الأعمدة الكهربائية المائلة وذلك حرصا على سلامة المواطنين، واختتمت جولته بتفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات بنطاق حى أول طنطا. وشدد محافظ الغربية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دورى فى كافة الشوارع الرئيسية والفرعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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