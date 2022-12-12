متحدث «الزراعة»: الإفراج عن 1.1 مليون طن أعلاف بقيمة 562 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وقال "القرش" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc"، إن القرار يأتى بعد لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع منتجى الدواجن، لتلبية احتياجاتهم، مضيفًا، أن هناك تنسيق مستمر مع اتحاد منتجى الدواجن، ويتم الإفراج عن شحنات الأعلاف "الذرة والصويا" بشكل دورى.
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضى حتى 9 ديسمبر الجارى، تم الإفراج عن 1.1 مليون طن أعلاف "الذرة والصويا" بقيمة 562 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه هناك متابعات دورية وتشكيل لجان لضمان وصول شحنات الأعلاف إلى المُربين.
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