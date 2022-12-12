المصل واللقاح: آخر إصابة بشلل الأطفال مسجلة فى مصر عام 2004

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 12:29 صباحاً - قال الدكتور مصطفى محمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن منظمة الصحة العالمية، أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006، مضيفا أن حملة شلل الأطفال تنظمها وزارة الصحة بصفة دورية، بسبب أن هناك حملات روتينية ومن ضمنها تطعيم مرض شلل الأطفال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع عبر قناة دى إم سى، أنه غير صحيح تسجيل أى حالة شلل أطفال بمصر، ولكن الحملات القومية معدة ومرتبة دورية، لافتا إلى أن الصحة تنفيذ حملات قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للحفاظ على مصر خالية من المرض.

وتابع أن آخر إصابة بشلل الأطفال مسجلة فى مصر عام 2004، مضيفا أنه لا يوجد حالات إصابة بشلل الأطفال فى مصر.