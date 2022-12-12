محافظ الإسكندرية: إنجاز 95% من رصف شوارع حى العجمى  

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حى العجمى، بنسبة تنفيذ بلغت 95%، مشيرا إلى أنه تم استهداف رصف 10 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بالحى، بتكلفة إجمالية بنحو 17 مليون جنيه، وذلك استجابة لمطالب أهالى الحى.





وأشار الشريف -فى تصريح اليوم الأحد- إلى أن العمل يجرى حاليا لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة. وأضاف أنه تم تكليف مديرية الطرق والنقل بالاهتمام برصف الطرق فى المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشئ لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزاورها. من جانبها، أوضحت مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة المهندسة أمل محمود، أن الخطة الاستثمارية لهذا العام استهدفت رصف 9 شوارع بنطاق حى العجمى، وتمت إضافة منطقة العروسة أول شارع الهانوفيل بناء على أوامر المحافظ، استجابة لمطالب المواطنين، ليصل بذلك عدد الشوارع التى يتم رصفها فى الحى إلى 10 شوارع، وقد تم الانتهاء من 8 شوارع بنسبة تنفيذ تصل إلى 100% وهى "شارع رضوان- شارع مدرسة شيرين- شارع جمعية أبو يوسف "أم القرى"- مساكن طلعت مصطفى- شارع عمرو بن العاص - منطقة العروسة "أول شارع الهانوفيل"- مسار الحنفية- شارع نقطة الساحل "الثعلب""، ويجرى العمل على قطاعين من قطاعات الدخيلة وشارع الجمعية.

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