السيدة انتصار السيسى تُلقى كلمة مُسجلة فى احتفالية المبادرة الوطنية «دوى»

جدة - نرمين السيد - ألقت السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كلمة مُسجلة فى افتتاح الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية "دوى" لتمكين الفتيات، التى تم عقدها مساء اليوم بالمتحف المصرى الكبير، حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز.





وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز" الكلمة المسجلة التى ألقتها قريبة رئيس الجمهورية، فى افتتاح الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية "دوى" لتمكين الفتيات.

وجاء نص الكلمة كالآتى:

سعيدة جدًا بمشاركتكم اليوم احتفالنا بالتقدم الكبير فى ملف تمكين الفتيات، ذلك الملف المهم والأقرب إلى قلبى، الذى يحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية، إيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته، وأن الاستثمار فيهن هو الاستثمار فى بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.

ولطالما أثبتت فتيات مصر أنهن على قدر الثقة والمسئولية ولعل إطلاق مبادرة "دوى" لتمكين الفتاة المصرية من أهم المشروعات التنموية التى تشهدها مصر فى تاريخها المعاصر بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خير دليل أيضًا على ما يحظى به ملف تمكين الفتاة من دعم ومساندة من أعلى مستويات الدولة المصرية.

وأوكد فخرى بما حققته المبادرة الوطنية "دوى" من نجاحات حتى هذه اللحظة فى الوصول إلى فتيات مصر على أرض الواقع بقرى 21 محافظة للاستماع إليهن فى المدارس ومراكز الشباب والجامعات وغيرها وتنمية مهاراتهن بالحصول على المهارات والمعلومات والخدمات اللازمة للنجاح وبالتالى تأهيلهن، وتمكينهن لخلق مجتمع متفهم ومؤمن بالمساواة.

وختامًا، رسالتى إلى كل فتاة مصرية أنتِ قوة مصر ومستقبلها المشرق والأمل فى مجتمع أكتر تقدمًا وازدهارًا، وفى انتظارِك عصر ذهبى طريقه ممهد بكل التشريعات والقرارات لتساعدكِ فى تحقيق أحلامك وطموحاتك لترفعى اسم وطنك فى كل موقع وكل مكان.. مصر كلها معكِ بقيادتها ومؤسساتها ومبادراتها الوطنية، وكل الشكر لجميع القائمين والشركاء الداعمين للمبادرات الوطنية لتمكين الفتيات. شكرًا لكم جميعًا.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية، وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وشارك فيها الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ولفيف من السادة الوزراء والمحافظين وقيادات المجتمع المدنى، والسفراء، وممثلى منظمات الأمم المتحدة فى مصر، وشركاء التنمية.