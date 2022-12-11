الأرصاد: استقرار الحرارة حتى نهاية الأسبوع وفرص سقوط أمطار بالسواحل الشمالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 11:19 مساءً - قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، يشهد الجو استقرارا في درجات الحرارة، وقد ترتفع درجات الحرارة بعض الشيء وحتى بداية الأسبوع القادم.

وأضافت إيمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة: هناك سطوع لأشعة الشمس خلال فترات النهار، مع شبورة مائية خلال الصباح الباكر، والجو معتدل خلال ساعات النهار، مع الشعور بنسمات الهواء الباردة في الساعات المتأخرة من الليل.

وأكدت: هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بداية من غد، وحتى نهاية الأسبوع، وستكون أمطار خفيفة غير مؤثرة .