غدًا.. متحف الأقصر للفن القديم يحتفل بذكرى افتتاحه

جدة - نرمين السيد - ينظم متحف الأقصر للفن القديم عددا من الفعاليات والأنشطة والورش التعليمية والفنية، كما يلقى الضوء من خلال بعض المحاضرات على تاريخ إنشائه وما يضمه من كنوز أثرية متميزة تحكى تاريخ الفن المصرى القديم فى مدينة طيبة منذ أربعة آلاف سنة قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامى.





يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 47 عاما على افتتاح متحف الأقصر للفن المصرى القديم بمدينة الأقصر، والذى يوافق يوم 12 ديسمبر من كل عام.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن الفعاليات ستشمل محاضرة بعنوان متحف الأقصر بين المتاحف خلال رحلة 47 عاما تلقيها الدكتورة سناء أحمد على مدير عام متاحف مصر العليا سابقًا، بالإضافة إلى إقامة ورش فنية وتعليمية لرسم ونحت نماذج لبعض القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، وذلك بمشاركة طلبة كليات الفنون الجميلة والآثار والسياحة والفنادق ومعهد ترميم الآثار وبعض طلبة المدارس بالأقصر إلى جانب عدد من الطلبة من ذوى الهمم، كما سيتم تقديم استعراض فنى يقام بقاعة المسرح بالمتحف لفرقة الفنون الشعبية لمدرسة وادى الملكات.

وقال الدكتور علاء المنشاوى مدير عام المتحف، إن المتحف يضم 5 قاعات عرض كل منها تحمل جانب فنى عن تاريخ الفن بمدينة طيبة بها عدد من القطع الأثرية التى تحكى تاريخ الفن المصرى القديم، والحياة العسكرية، وأهم الملوك، والفنون والعلوم بمدينة طيبة الأقصر منذ 4 آلاف سنة قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامى مع التركيز على فترة الدولة الحديثة والمعروفة بالعصر الذهبى.

ومن أهم وأبرز القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، مومياء الملك أحمس الأول، أحد أبرز ملوك مصر القديمة ومؤسس الأسرة الثامنة عشرة، و قلادة الذبابة الذهبية للملكة إياح حتب، وتمثال الملك تحتمس الثالث من الشست الأخضر، منقوش عليها اسم التتويج الخاص بالملك داخل الخرطوش “من-خبر-رع ، وتمثال مزدوج للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال على هيئة الكاتب الجالس لأمنحتب بن حابو، وتمثال الملك لأمنحتب الثالث نب ماعت رع مصنوع من حجر الكوارتز، و تمثال الملك حور محب أمام الإله أتوم.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح المتحف للزيارة لأول مرة فى 12 ديسمبر عام 1975م، ثم أضيفت إليه صالة جديدة عام 1984م، فى عام 1991م افتتحت قاعة الخبيئة والتى تعد إحدى أهم قاعات المتحف لتضم القطع الأثرية التى عثر عليها بمعبد الأقصر عام 1989م، ثم افتتاح قاعة مجد طيبة فى عام2004م.