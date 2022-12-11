رئيس جامعة بنى سويف: الوطن يسير على الطريق الصحيح تحت قيادة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن، أن الوطن يسير على الطريق الصحيح تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربا عن تمنياته أن تكون مصر فى مقدمة بلدان العالم فى كافة المجالات العلمية والتكنولوجية.





جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأحد، فى فعاليات احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة، والتى نظمتها كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية ووحدة متحدى الإعاقة بالجامعة، تحت شعار "نفرح سوا"، وذلك تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتورة هبة أبو النيل عميد كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، والدكتور أحمد علام وكيل كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة لقطاع خدمة المجتمع، بمشاركة عدد من مدارس التربية الخاصة، والنور والأمل، والجمعيات المعنية، وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والطلاب. بدأت فعاليات الاحتفال بتفقد رئيس الجامعة الورش الفنية والترفيهية للطلاب والتى شارك فيها عدد من الطلاب ذوى الإعاقة، والتى شملت ورشة تصميم جدارية من "الموزايك" للمشاركين ذوى الاحتياجات الخاصة، وورشة فن طى الورق "لاوريجامى" للمشاركين من ذوى الإعاقة البصرية، وورشة الرسم الحر للمشاركين من ذوى الإعاقة العقلية، وورشة "الكولاچ"، وورشة ألعاب "تلى ماتش"، فضلًا عن ورشة تصميم الإكسسوار.

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