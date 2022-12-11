أخبار مصرية

الزراعة: الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف بـ79 مليون دولار خلال أسبوع

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 08:25 مساءً - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 79 مليون دولار.
وأشارت الوزارة، أن الإفراج شمل 83 ألف طن من الذرة بحوالي 30 مليون دولار وحوالي 67 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 47 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2 مليون دولار.
وأوضحت إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر 2022، بلغ 1.110 مليون طن منهم 726 ألف طن ذرة، 384 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 562 مليون دولار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا