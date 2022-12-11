الزراعة: الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف بـ79 مليون دولار خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 08:25 مساءً - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 79 مليون دولار.

وأشارت الوزارة، أن الإفراج شمل 83 ألف طن من الذرة بحوالي 30 مليون دولار وحوالي 67 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 47 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2 مليون دولار.

وأوضحت إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر 2022، بلغ 1.110 مليون طن منهم 726 ألف طن ذرة، 384 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 562 مليون دولار.