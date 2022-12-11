وزير التنمية المحلية: انطلاق البرنامج التدريبي لسكرتيري العموم المساعدين للمحافظات لمدة 4...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 08:25 مساءً - في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الادارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و اتساقا مع توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة الاستفادة من ممارسات البرنامج في تأهيل كوادر الادارة المحلية و تطبيق مجموعة الاصلاحات الهيكلية و المؤسسية بغرض تقديم خدمات أفضل للمواطنين ، وتماشياً مع دور وزارة التنمية المحلية في تحسين قدرات القيادات العاملة في الإدارة المحلية.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن انطلاق اليوم، الأحد، فعاليات المرحلة الأولى من تدريب السادة السكرتيري العموم المساعدين لعدد من المحافظات وبالتركيز علي محافظات الصعيد ويستمر التدريب لمدة ٤ أيام بمقر وزارة التنمية المحلية، وينفذ البرنامج التدريبي إتحاد البلديات الهولندي VNG بوصفه استشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي وضمن البرامج التدريبية المصممة لتأهيل وتنمية مهارات القيادات العليا بالمحافظات ضمن إطار منظومة التدريب لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقال وزير التنمية المحلية أن التدريب يشارك فيه السادة السكرتيري العموم المساعدين من محافظات الدقهلية والفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والاسكندرية وأسيوط ، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي يستفيد منه في تأهيل القيادات العليا في الإدارة المحلية لقيادة التغيير في المحافظات لتكون أكثر فاعلية في توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات و البدء في تنفيذ برنامج شامل لتأهيل القيادات التنفيذية و خاصة فيما يتعلق بحزمة الاصلاحات الهيكلية و المؤسسية التي نفذها البرنامج و كذلك إجراءات الخطة التنفيذية لتعميم المممارسات الجيدة المطبقة للبرنامج في الإدارة المحلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة ان البرنامج التدريبي ينفذه لقيادات الادارة المحلية بالمحافظات اتحاد البلديات الهولندية و الذي يعد واحد من كبري الكيانات علي مستوي العالم في تطوير الإدارة المحلية و تتضمن حزم البرامج التدريبية المقدمة للسكرتيري العموم المساعدين حزم أساسية لمهارات الإدارة علي موضوعات إدارة التغيير وإدارة بيئة العمل و الإدارة بالنتائج و الإدارة الاستراتيجية ، مشيرا الي ان التدريب المقدم للسادة السكرتيري العموم المساعدين يتضمن حزم اخري فنية للتخطيط و المتابعة وهي تدريبات متخصصة علي موضوعات الإطار العام لمنظومة التخطيط و التخطيط البرامجي والمراكز التكنولوجية ودورها فى تحسين الخدمات فى إطار منظومة التحول الرقمى وتنمية الموارد الذاتية المحلية والقوانين المنظمة وأنواعها النهج التشاركى وتطبيق الاعتبارات الاجتماعية و البيئة في مشروعات الإدارة المحلية وأدوات متابعة المشروعات القومية.

وأكد وزير التنمية المحلية ان تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في اطار السعي نحو زيادة قدرات القيادات المحلية لامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الادارة المحلية علي مستوى المحافظات نحو هدف واحد في ظل سعي الحكومة المصرية بتوفير حياة لائقة وتقديم خدمات محسنة.

كما أشار اللواء هشام آمنة الي ان البرنامج يستهدف التدريب والتأهيل إلى خلق كوادر محلية مدربة ومؤهلة تليق بمتطلبات بالجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية كانت قد اختتمت منذ أسابيع قليلة برنامج تدريبي لنواب المحافظين وسكرتيري عموم محافظات الصعيد.