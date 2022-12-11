مفتى الجمهورية ورئيس جامعة بنها يتفقدان عددا من المراكز الخدمية بالجامعة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش محاضرة مفتى الجمهورية لطلاب جامعة بنها، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والتى تحدث فيها عن قضية الوعى، ودور الشباب فى بناء المجتمعات، مشيرًا إلى أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" اهتمَّ بالشباب اهتمامًا كبيرًا، فقد كانوا أكثر فئة وقفت بجانبه فى بداية الدعوة فأيدوه ونصروه ونشروا دعوة الإسلام وتحملوا فى سبيل ذلك المشاق والأهوال.

وشملت الجولة تفقد مركز العلاج الطبيعى والتأهيل الطبى والعيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعى، واستمع مفتى الديار المصرية ورئيس الجامعة إلى شرح تفصيلى من القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعى حول الخدمات الطبية التى تقدمها العيادات الخارجية بالكلية للمواطنين وأهم الإمكانيات والأجهزة التى تتميز بها.

كما تفقدا مركز المحاكاة الطبية، واستمعا إلى شرح تفصيلى من مدير المركز حول الخدمات التى يقدمها إلى طلاب الكليات الطبية بجانب أطباء الامتياز، والأطباء المقيمين، وطلاب الدراسات العليا، والأطباء المعالجين، وطلاب الزمالة المصرية، والفنيين.

كما تفقد مفتى الديار المصرية ورئيس جامعة بنها المكتبة المركزية، والاستوديو التعليمى، ومركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، حيث استمعا إلى شرح تفصيلى من مديرى ومشرفى تلك الوحدات والمراكز حول الخدمات التى تقدمها إلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.