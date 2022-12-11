محافظ الشرقية يؤكد أهمية تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للشباب  

جاء ذلك خلال إعلان الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية قيام المديرية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية وإدارة برامج الفتاة والمرأة بالإدارة المركزية للبرامج لتنمية الشباب بالوزارة بتنفيذ ندوة توعوية لـ 20 فتاة من الفتيات المقبلات على الزواج بمركز شباب المهدية التابع لإدارة شباب ههيا وذلك بهدف زيادة الوعى الدينى والمجتمعى، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة الأفكار المنحرفة والهدامة، وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية، ودعم منظومة القيم والأخلاق، تأسيسا لحياة أسرية ناجحة ومستقرة.
وأشاد غراب، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والمركز العالمى للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف فى تنظيم الندوات الإرشادية والتوعوية للشباب والفتيات فى مختلف المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
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