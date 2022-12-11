رمضان صبحى وفتحى ولاكاى يقودون هجوم بيراميدز أمام الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 07:28 مساءً - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 11 نقطة، حصدها من 5 مباريات، حقق الفوز في 3، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وسكنت شباكه 3 أهداف، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 11 نقطة من 5 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 6 أهداف، وسكن شباكه هدف وحيد.