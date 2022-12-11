وزير القوى العاملة يتفقد مشروع التجلى الأعظم بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - نقل حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إلى العاملين بمشروع التجلى الأعظم بسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزارء، بتوفير كافة أنواع الحماية الاجتماعية للعمال لدورهم فى التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وأكد الوزير على الاستعدادات الجارية لإجراء تعديلات فى القريب العاجل على لائحة العمالة غير المنتظمة لتقنين أوضاعها ومنحها المزيد من الامتيازات والحوافز.





وأجرى وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء خالد متولى، نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، ورئيس مدينة سانت كاترين اللواء طلعت عنانى، اليوم جولة تفقدية بمدينة سانت كاترين، لمتابعة مراحل التنفيذ بمشروع التجلى الأعظم الجارى تنفيذه بالمدينة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحويل سانت كاترين إلى قلعة للسياحة الدينية والبيئية، مع الحفاظ على الطابع الخاص بمحمية سانت كاترين، وتفقد الوزير المشروع والتقى بالعاملين للاطمئنان على أحوالهم وتحفيزهم للعمل بإتقان على أكمل وجه.

وخلال تفقده المشروع، قام "شحاتة" بتسليم 140 وثيقة تأمين على الحياة من ضمن 500 وثيقة لعامل غير منتظم تم حصرهم بالمشروع، وجارى استكمال تسليم باقى تلك الوثائق للتأمين ضد الحوادث وحالات العجز والوفاة بقيمة تعويض 200 ألف جنيه لكل عامل، وذلك تماشيًا مع سياسات الدولة المصرية بتوجيه كافة أوجه الرعاية والحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

وحرص الوزير على التواجد وسط العاملين بالمشروع والاطمئنان على أوضاعهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لاستكمال أعمال المشروع على أحسن وجه، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة فى تقديم كافة أشكال الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع عمال مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

يشار إلى أن المشروع يسير وفقًا للتوقيتات الزمنية، ويتضمن إنشاء منطقة سكنية جديدة بالزيتونة، تضم 750 وحدة سكنية، وتحويل منطقة الوادى المقدس إلى مزار للسياحة الروحانية والاستشفائية والبيئية، ونزل بيئى جديد ليضم 216 غرفة، وتطوير النزل البيئى القديم، وإنشاء حديقة صحراوية، وفندق جبلى، وتطوير استراحة الرئيس الراحل أنور السادات، وممشى درب موسى يحاكى المسار التاريخى لسيدنا موسى عبر وادى الراحة وصولًا لجبل التجلى، وإنشاء ساحة السلام التى تضم ساحة للاحتفالات الخارجية، ومبنى متحفى متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، وإنشاء فندق جبلى متكامل يضم 150وحدة، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد، وتطوير المنطقة السياحية من خلال إنشاء المنتجع السياحى الاستثمارى الجبلى، ومنطقة تجارية "بازارات"، وإنشاء المبنى الاجتماعى الخاص بمركز الشباب، وتطوير مركز البلدة التراثية.