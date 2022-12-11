وزيرا التعليم العالى والأوقاف يناقشان دعم التعاون بين الوزارتين

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف؛ لبحث الملفات المشتركة، ودعم التعاون بين الوزارتين، وذلك بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.





وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور أيمن عاشور بالدكتور محمد مختار جمعة، مُعربًا عن سعادته بهذا اللقاء؛ الذى يهدف إلى بحث دعم علاقات التعاون بين وزارتى التعليم العالى والأوقاف.

وأكد وزير التعليم العالى، أن الهدف من اللقاء هو مناقشة الخطوط العريضة لتشكيل لجنة لبحث الأمور الإجرائية والتنفيذية حول منح أكاديمية الأوقاف الدولية شهادات علمية للأئمة والواعظات والمشتغلين فى المجال الدينى.

وأضاف "عاشور" أهمية إدراج برامج جديدة للدارسين بأكاديمية الأوقاف الدولية فى علوم الاجتماع، والنفس، والفلسفة، وغيرها من العلوم؛ بهدف صقل مهارات الأئمة والواعظات، وتنمية قدراتهم، وتطوير الأداء المهنى لهم.

وأكد وزير التعليم العالى، على أهمية هذا العمل المشترك بين "التعليم العالى" و"الأوقاف"، والذى سيكون إضافة كبيرة فى مجال اتساع الأفق الثقافى للأئمة بل والمشتغلين بالشأن الدينى بصفة عامة.

ومن جانبه، وجه "جمعة" الشكر لوزير التعليم العالى على هذا التعاون، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء وفقًا لتكليفات القيادة السياسية بتوجيه خطاب دينى عصرى مستنير ومنفتح على الواقع فى ضوء الحفاظ على الثوابت الشرعية، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير أكاديمية الأوقاف الدولية؛ لتكون منارة تدريبية وتثقيفية فى مجال الخطاب الدينى.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الهدف من الاجتماع هو تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات وقيادات أكاديمية الأوقاف؛ لوضع الخطوط العريضة لوضع آلية تسمح للأكاديمية بمنح درجات علمية، فى ضوء الحاجة لإعداد أئمة وقادة فكر مستنير قادرين على قراءة الواقع ومستجدات العصر وقضايا التجديد مع الحفاظ على الثوابت الشرعية.

وأوضح "جمعة"، أن الأكاديمية الدولية للأوقاف تشهد إقبالًا كثيفًا من أئمة عدد كبير من الدول للتدريب فيها، مضيفًا أن الأكاديمية نظمت دورات دولية لأئمة السودان، وفلسطين، وبوركينا فاسو، والجزائر، وغيرها من الدول.

وأكد أن الإمام خلال سنوات دراسته يكون تشبع بالعلوم الدينية التخصصية، لذلك تستهدف أكاديمية الأوقاف التركيز على دراسة قضايا التجديد، وقضايا علم الاجتماع، وعلم النفس، والفلسفة الإسلامية، ومهارات التواصل الإعلامى، والحضارة الإنسانية، وفنون الدعوة والخطابة.

شهد الاجتماع د. محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، ود. عبدالله حسن مساعد وزير الأوقاف للشئون المالية والإدارية، ود. محمود الفخرانى مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات، ود. أيمن أبوعمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف.