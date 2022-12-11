السيسي يوجه برفع القدرات البشرية فى إطار التعاون مع شركة ”تاليس”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 05:29 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، باتريس كين، رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أ.ح طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، والعقيد بحري أحمد عادل بالقيادة الاستراتيجية، إلى جانب كلٍ من كريستوف سالمون نائب رئيس شركة تاليس، وشريف بركات مدير شركة تاليس مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات والأمن السيبراني وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية.

وأكد الرئيس بوجهٍ عام على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصةً ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عملية التنمية، والتي مثل نجاحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة، وتطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره، لاسيما مع شركة "تاليس" ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإلكترونيات.

كما وجه الرئيس بالاهتمام برفع القدرات البشرية في إطار التعاون مع شركة "تاليس" من حيث التدريب والتأهيل العملي والفني، وذلك لإعداد كوادر من المهندسين في تلك المجالات المتخصصة.