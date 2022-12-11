حياة كريمة.. الصحة تطلق 56 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال 10 أيام

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية: "الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة"، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم بمناطق: "أبورماد مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر، منطقة كفر بنى غريان مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، منطقة قصر الباسل مركز أطسا بمحافظة الفيوم، منطقة الجواهين مركز جرجا بمحافظة سوهاج، منطقة الكفر الشرقى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بمنطقة كفر عطا الله مركز بنها بمحافظة القليوبية، منطقة المنشأة الكبرى مركز القوصية بمحافظة أسيوط"، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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وتابع "عبدالغفار" ‏أنه يتم إطلاق 5 قوافل طبية اليوم وغدًا، بمناطق: "القرية المركزية مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، مركز طبى الأسمرات حى المقطم بمحافظة القاهرة، العبابدة مركز دراو بمحافظة أسوان، الزيات مركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد، ووادى مندر مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء".

وقال "عبدالغفار"، إنه يتم إطلاق 6 قوافل طبية يومى 12 و13 ديسمبر بمناطق: "حلايب مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر، عباس سيد أحمد مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بلة المستجدة مركز بنى مزار بمحافظة المنيا، مركز شباب حسيبة قسم فايد بمحافظة الإسماعيلية، كفر يوسف مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وجاد الكريم مركز الزينية بمحافظة الأقصر".

ونوه "عبدالغفار" إلى إطلاق 5 قوافل طبية يومى 13 و14 ديسمبر، بمناطق: "6 بنجر السكر مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، جزيرة بلى مركز بنها بمحافظة القليوبية، تاسا مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، هرم سيتى حى 6 أكتوبر بمحافظةالجيزة، وحضرى الرويسات مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء".

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى إطلاق 10 قوافل طبية يومى 14 و15 ديسمبر بمناطق: "أبوعدوى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، مركز طبى ناصر قسم دمنهور بمحافظة البحيرة، حماطة – أبو غصون مركز مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، مجول مركز سمنود بمحافظة الغربية، ساحل العميد مركز الحمام بمحافظة مطروح، النواهض مركز أبوتشت بمحافظة قنا، بيت خلاف مركز جرجا بمحافظة سوهاج، بنى عقبة مركز ببا بمحافظة بنى سويف، منشأة النور مركز السادات بمحافظة المنوفية، وتوماس وعافية مركز أسوان بمحافظة أسوان".

وتابع "حسنين" أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 15 و16 من الشهر الجارى بمنطقتى وحدة التلاتة مركز الصالحية بمحافظة الشرقية، ووادى فيران مركز أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء.

ونوه "حسنين" إلى أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى، يومى 16 و17 ديسمبر بمناطق الزبو حى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، ومركزطبى عزبة النصر حى البساتين بمحافظة القاهرة، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ومنشأة نظيف مركز سمنود بمحافظة الغربية.

استطرد أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية بمناطق: "الفهمية مركز طامية بمحافظة الفيوم، نزلة عمارة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، السيد خليل مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، كفر على شرف الدين مركز كفر شكر بمحافظة القيوبية، دير تاسا مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، ووادى الحسوة مركز أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء"، وذلك يومى 17 و18 من الشهر نفسه.

وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومى 18 و19 ديسمبر بمناطق: "الجلاء مركز العامرية بمحافظة الإسكندرية، مركز طبى الأسمرات حى المقطم بمحافظة القاهرة، الحكمة مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وأم الحويطات وقرية النصر مركز سفاجا بمحافظة البحر الأحمر".

وتابع "إسماعيل" أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومى 19 و20 ديسمبر بمناطق: "بغداد مركز التحرير بمحافظة البحيرة، وحدة بنى صالح مركز بلبيس بمحافظةالشرقية، صندفا مركز بنى مزار بمحافظة المنيا، مركز شباب أم العزم بحى القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، غوط الوز مركز برانى بمحافظة مطروح، منطقة ميت العز مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بئر 5 مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، ونجع علوانى مركز الطود بمحافظة الأقصر".